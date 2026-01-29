Капитан «Салавата Юлаева» Панин высказался о прогрессе команды по ходу сезона

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о прогрессе команды по ходу сезона. В первой половине сезона уфимский клуб находился вне зоны плей-офф.

– Какое в целом настроение в команде? Был небольшой спад, но сейчас мы видим победную серию, две победы подряд над лидерами КХЛ – минским «Динамо» и казанским «Ак Барсом».

– Видите ли, мы смотрели, разбирали неудачные матчи, много разговаривали. И эта выездная серия была достаточно непростая, ключевое значение имели общекомандные действия.

Те игры, которые мы проигрывали, – в них не было ощущений командной игры, а сейчас все ребята включились, выполняли часть своей работы. Ни больше, ни меньше, а ровно ту часть, которая обязательно нужна для победы. Отсюда и результат.

– Если брать большие временные отрезки, «Салават Юлаев» начинал этот сезон со спада, и морального, и по результатам, многие уже успели списать Уфу, а сейчас, наоборот, опасаются выходить на вас в плей-офф. За счёт чего такой прогресс?

– Это работа по всем фронтам. По вертикали, руководству клуба, тренерский штаб, и мы сами, хоккеисты, все включились. Мы выходим делать результат, нужно играть и доказывать делом, – сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.