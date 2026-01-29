Скидки
Хоккей

Панин — о капитанстве: моя роль была, скажем так, не обосраться

Панин — о капитанстве: моя роль была, скажем так, не обосраться
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о своих функциях капитана уфимской команды.

– На вас как на капитане в этот момент была дополнительная ответственность? Собрать коллектив ментально.
– Моя роль была, скажем так, не обосраться.

– Хорошо, но какая-то мотивационная речь в раздевалке после длительной серии поражений имела смысл?
– Да какие там мотивационные речи, мы же не в кино. Всё через работу приходит, главное показывать своим примером. Много ребят у нас также примером показывают всё, доказывают. Только работой на площадке можно что-то изменить, – сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Хочется продолжать карьеру! Что-то так втянулся». Беседа с 40-летним капитаном «Салавата»
