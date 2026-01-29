Панин — о Ремпале: невооружённым взглядом видно, какой он мастер, помогает нам, а мы — ему

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин оценил возвращение в команду канадского нападающего Шелдона Ремпала.

– Приход Шелдона Ремпала принёс команде эмоциональный толчок? Знак, что можно бороться за высокие позиции.

– Вы сами видите, думаю, какой он мастер. Невооружённым взглядом это видно. Он очень хорошо помогает всем нам, а мы стараемся ему помочь.

– Глядя на его результативность, хочется к ней тянуться?

– Шелдон делает свою работу, другие ребята – свою, не менее важную. Егор Сучков сегодня, в прошлой игре – Влад Ефремов. У нас не команда одной звезды, есть хорошие ребята, кто себя проявляет, доказывает, играют. Если каждого взять – у всех своя роль, своё дело и каждый качественно свою роль выполняет.

Это как раз таки и важно, чтобы как коллектив мы хорошо играли и все включались в процесс. Кто-то выбрасывает шайбу, кто-то ловит на себя броски, кто-то сталкивается, кто-то ещё по мелочам работает. Много разных моментов есть, это как часовой механизм, где каждый «винтик» важен, – сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.