Панин — о Жаровском: мы общаемся, никаких проблем, кайфую играть с молодёжью

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин заявил, что ему нравится играть с молодыми игроками, и отметил 18-летнего нападающего Александра Жаровского.

– Ваша роль в этом и нескольких сезонах уже, скорее, как играющего тренера? Передавать опыт молодёжи, которую надо встраивать.

– Я кайфую играть с этой молодёжью. Реально кайфую, так могу сказать. Не хочу разделять кого-то по категориям, но получаю огромное удовольствие от нахождения в таком коллективе молодом, и со всеми ребятами, молодые, старые, со всеми хорошо общаемся.

– Александр Жаровский теоретически мог бы быть вашим сыном. Легко идёт общение?

– А может быть – он и есть (смеётся). Кто знает. Теоретически. Но, конечно, мы общаемся, никаких проблем.

– Окей, а сложности в связи с разницей в возрасте присутствуют?

– Никаких, я достаточно открытый в плане коммуникации, никаких трудностей. И для них так проще влиться в коллектив.

– Разница в поколениях чувствуется?

– В каких-то аспектах – безусловно, когда они приходят и на своих телефонах играют в какие-то свои зумерские игры. А когда выходят на площадку, то там уже со всех спрос идёт одинаковый.

– Какие-то словечки зумерские выучили? Александр Радулов рассказывал, что учился молодёжному сленгу у Егора Сурина.

– Нет, не учат. Они не особо используют такие словечки, что там популярно? «Кринж», «сигма»? Это больше мой сын, которому 14 лет, он такие слова использует. А от наших ребят такого не слышал, – сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.