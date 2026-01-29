Михаил Григоренко рассказал, как изменилась игра «Трактора» с приходом Евгения Корешкова

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко заявил, что после назначения на пост главного тренера Евгения Корешкова команда стала строже играть в обороне. Ранее главным тренером челябинского клуба был Бенуа Гру.

«Из основных моментов — строже стали действовать в обороне. В любом случае смена тренера всегда даёт определённый импульс команде, все хотят себя проявить. Некоторые моменты есть в атаке, которые тренер рассказывает, это какие-то мелочи, нюансы, но, опять же, основной упор у нас на игру в обороне идёт», — цитирует Григоренко ТАСС.

«Трактор» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.