Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михаил Григоренко рассказал, как изменилась игра «Трактора» с приходом Евгения Корешкова

Михаил Григоренко рассказал, как изменилась игра «Трактора» с приходом Евгения Корешкова
Комментарии

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко заявил, что после назначения на пост главного тренера Евгения Корешкова команда стала строже играть в обороне. Ранее главным тренером челябинского клуба был Бенуа Гру.

«Из основных моментов — строже стали действовать в обороне. В любом случае смена тренера всегда даёт определённый импульс команде, все хотят себя проявить. Некоторые моменты есть в атаке, которые тренер рассказывает, это какие-то мелочи, нюансы, но, опять же, основной упор у нас на игру в обороне идёт», — цитирует Григоренко ТАСС.

«Трактор» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Нападающий «Трактора» Григоренко: комфортно ощущаю себя в Америке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android