«Спартак» продлил контракт с защитником Кристианом Ярошем

ХК «Спартак» Москва и словацкий защитник Кристиан Ярош заключили новый контракт на два года. Как сообщает пресс-служба красно-белых, между клубом и игроком подписано соглашение до конца сезона-2027/2028.

Напомним, обладатель Кубка Гагарина 29-летний Ярош (191 см, 102 кг) присоединился к «Спартаку» в октябре и сейчас является лидером по показателю полезности среди защитников красно-белых, проведя за команду 30 матчей и сделав восемь голевых передач.

В прошлом сезоне 29-летний игрок обороны провёл 57 матчей за ЦСКА, набрав 12 (2+10) очков при показателе полезности «+8». Всего на счету защитника 171 встреча в КХЛ за «Авангард», «Северсталь», ЦСКА и «Спартак», в этих матчах он набрал 51 (9+42) очко при полезности «+15».