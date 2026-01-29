Скидки
Главная Хоккей Новости

«Ванкувер» разрешил агенту Эвандера Кейна искать клуб для обмена

Комментарии

По информации журналиста НХЛ Рика Даливала, «Ванкувер Кэнакс» разрешил агенту нападающего Эвандера Кейна искать варианты обмена. Ранее сообщалось, что 34-летним нападающим интересуются «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Действующее соглашение форварда со средней годовой зарплатой $ 5,125 млн рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне на счету Кейна 24 очка — девять голов и 15 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-18». Ранее форвард выступал за «Эдмонтон», с которым дважды доходил до финала Кубка Стэнли.

Всего в Национальной хоккейной лиге на счету 34-летнего Кейна 641 (335+306) очко в 982 матчах регулярок. В плей-офф Кейн набрал 55 (32+23) очков в 97 матчах.

Комментарии
