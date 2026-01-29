«Ванкувер» разрешил агенту Эвандера Кейна искать клуб для обмена

По информации журналиста НХЛ Рика Даливала, «Ванкувер Кэнакс» разрешил агенту нападающего Эвандера Кейна искать варианты обмена. Ранее сообщалось, что 34-летним нападающим интересуются «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Действующее соглашение форварда со средней годовой зарплатой $ 5,125 млн рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне на счету Кейна 24 очка — девять голов и 15 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-18». Ранее форвард выступал за «Эдмонтон», с которым дважды доходил до финала Кубка Стэнли.

Всего в Национальной хоккейной лиге на счету 34-летнего Кейна 641 (335+306) очко в 982 матчах регулярок. В плей-офф Кейн набрал 55 (32+23) очков в 97 матчах.