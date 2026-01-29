Скидки
Р. Ротенберг — о 200 голах «Металлурга»: СКА при мне забивал столько в трёх сезонах подряд

Р. Ротенберг — о 200 голах «Металлурга»: СКА при мне забивал столько в трёх сезонах подряд
Комментарии

Бывший тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «Металлург» с преодолением отметки в 200 голов в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Ближайший преследователь по этому показателю («Динамо» Минск) имеет 172 шайбы после 49 матчей.

– Что вы думаете об атаке «Металлурга», которая забила уже 202 гола?
– Я поздравляю ребят из Магнитогорска, и они также здорово показывают себя в сборной России. Замечу при этом, что СКА при мне забивал по 200 голов в трёх чемпионатах подряд. Хотел бы поблагодарить за это наших игроков, что они здорово выполняли установку и забрасывали много шайб, – цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и в 2023 годах.

«Металлург» второй раз в истории КХЛ забросил 200+ шайб в регулярке
