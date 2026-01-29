Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Амур — Автомобилист, результат матча 29 января 2026, счет 5:2, КХЛ 2025/2026

«Амур» обыграл «Автомобилист» и прервал свою серию из девяти поражений
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и «Автомобилистом». Победу одержали хозяева площадки со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гальченюк (Лихачёв, Ли) – 24:39 (5x5)     1:1 Блэкер (Бусыгин, Горбунов) – 27:50 (5x4)     2:1 Евсеев (Петьков, Гальченюк) – 36:04 (5x5)     3:1 Шварёв (Лихачёв, Евсеев) – 43:03 (5x4)     4:1 Бродхёрст (Кузьмин, Дыбленко) – 44:12 (5x5)     5:1 Свечников (Бродхёрст, Балдаев) – 52:13 (5x5)     5:2 Шаров (Да Коста, Спронг) – 59:33 (6x4)    

Голами в составе «Амура» отметились Алекс Гальченюк, Никита Евсеев, Артём Шварёв, Алекс Бродхёрст и Евгений Свечников. Голы за «Автомобилист» забили Джесси Блэкер и Александр Шаров. «Амур» взял реванш за поражение от «Автомобилиста» в прошлом матче в Екатеринбурге со счётом 2:4.

«Амур» прервал свою девятиматчевую серию поражений. В следующем матче хабаровский клуб встретится с «Барысом». «Автомобилист» в следующем матче сыграет с «Адмиралом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Борьба за плей-офф в КХЛ окончена. Виновники — разошедшаяся «Сибирь» и погасший «Амур»
Борьба за плей-офф в КХЛ окончена. Виновники — разошедшаяся «Сибирь» и погасший «Амур»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android