«Амур» обыграл «Автомобилист» и прервал свою серию из девяти поражений

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и «Автомобилистом». Победу одержали хозяева площадки со счётом 5:2.
Голами в составе «Амура» отметились Алекс Гальченюк, Никита Евсеев, Артём Шварёв, Алекс Бродхёрст и Евгений Свечников. Голы за «Автомобилист» забили Джесси Блэкер и Александр Шаров. «Амур» взял реванш за поражение от «Автомобилиста» в прошлом матче в Екатеринбурге со счётом 2:4.
«Амур» прервал свою девятиматчевую серию поражений. В следующем матче хабаровский клуб встретится с «Барысом». «Автомобилист» в следующем матче сыграет с «Адмиралом».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
