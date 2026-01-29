Скидки
Хоккей

Майоров: мне неинтересен олимпийский хоккейный турнир без сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что не будет смотреть Олимпиаду-2026 без сборной России по хоккею. 19 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ОИ в Италии.

«Не буду я смотреть Олимпиаду, потому что у меня нет подходящих для этого устройств. И вообще мне неинтересен олимпийский хоккейный турнир без сборной России. Без нашей команды соревнования будут менее конкурентными и зрелищными», – цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

Напомним, сборная России пропускает международные турниры с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

