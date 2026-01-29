Скидки
Главная Хоккей Новости

ХК «Норильск» произвёл смену главного тренера команды

Комментарии

Главный тренер Алексей Ждахин покидает ХК «Норильск». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт со специалистом расторгнут по его инициативе. Новым главным тренером назначен Сергей Голубович.

С декабря Голубович занимал должность спортивного директора клуба. Основными задачами специалиста станет достижение спортивных задач, поставленных перед клубом, а также формирование состава команды.

Почти всю тренерскую карьеру Голубович провёл в сборных России. Возглавлял юниорские команды U16, U17 и U18 на чемпионатах мира и Кубке Глинки/Гретцки, который выиграл в сезоне-2019/2020. После этого входил в тренерский штаб сборной России, а в чемпионате-2024/2025 тренировал саратовский «Кристалл» из ВХЛ. Специалист возглавил «Красную Армию» летом 2025 года и покинул клуб в декабре.

Новости. Хоккей
