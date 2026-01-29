«Всегда надо быть готовым к увольнению». Кожевников оценил перспективы Ларионова в СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре СКА под руководством главного тренера Игоря Ларионова, возглавившего команду в межсезонье. Петербургский клуб идёт на восьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ.

«Трудно сказать, что сейчас происходит со СКА, игры у команды не видно. К сожалению, того, что было у Игоря Ларионова в «Торпедо», сейчас не видно. Да, ребята стараются, работают, пашут, но результата-то нет. Посмотрим, что у СКА будет в плей-офф Кубка Гагарина: у Ларионова же была задача выйти в плей-офф. Думаю, что сейчас он с командой выйдет в плей-офф.

Руководство СКА сейчас вряд ли пойдёт на увольнение Ларионова. Всё-таки у него идёт первый год работы, а он человек понимающий и сознательный. Но я не знаю, как в этом клубе принимаются решения. Но дело тренера такое – всегда надо быть готовым к увольнению», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».