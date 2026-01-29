«Соперник больше хотел победить». Главный тренер «Автомобилиста» — об игре с «Амуром»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о гостевом поражении от «Амура» (2:5).

«Сегодня соперник больше хотел победить, чем мы, заряженная команда, которая хотела прервать свою неудачную серию. Что касается нашей игры, во втором периоде были неплохие моменты для реализации, но потери в средней зоне, потери в своей зоне, соперник наказал. Больше всего не понравилось, что при пропущенных голах некоторые люди перестали играть, перестали биться за команду.

Не хотел ли заменить Галкина? Общались на лавке с тренером вратарей, но вины Галкина не было в голах, были отскоки, шайбы с пятака, мы не смогли доработать моменты. Лишние удаления? У соперника тоже были удаления, мы поплатились за наши недоработки», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.