«Соперник больше хотел победить». Главный тренер «Автомобилиста» — об игре с «Амуром»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о гостевом поражении от «Амура» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гальченюк (Лихачёв, Ли) – 24:39 (5x5)     1:1 Блэкер (Бусыгин, Горбунов) – 27:50 (5x4)     2:1 Евсеев (Петьков, Гальченюк) – 36:04 (5x5)     3:1 Шварёв (Лихачёв, Евсеев) – 43:03 (5x4)     4:1 Бродхёрст (Кузьмин, Дыбленко) – 44:12 (5x5)     5:1 Свечников (Бродхёрст, Балдаев) – 52:13 (5x5)     5:2 Шаров (Да Коста, Спронг) – 59:33 (6x4)    

«Сегодня соперник больше хотел победить, чем мы, заряженная команда, которая хотела прервать свою неудачную серию. Что касается нашей игры, во втором периоде были неплохие моменты для реализации, но потери в средней зоне, потери в своей зоне, соперник наказал. Больше всего не понравилось, что при пропущенных голах некоторые люди перестали играть, перестали биться за команду.

Не хотел ли заменить Галкина? Общались на лавке с тренером вратарей, но вины Галкина не было в голах, были отскоки, шайбы с пятака, мы не смогли доработать моменты. Лишние удаления? У соперника тоже были удаления, мы поплатились за наши недоработки», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.

Видео
«Амур» обыграл «Автомобилист» и прервал свою серию из девяти поражений
