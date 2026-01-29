В 2026 году в Грозном состоится открытие арены «Ахмат» и презентация молодёжной команды

Федерация хоккея Чеченской Республики объявила об открытии в 2026 году ледовой арены «Ахмат» и последующей презентации молодёжной команды. Отметим, вице-президентом федерации является форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко.

«В августе 2026 года планируется официальное открытие уникальной для юга России ледовой арены «Ахмат» в городе Грозном с двумя катками, из которых один лёд со зрительскими трибунами на 1000 мест стандарта МХЛ/ВХЛ. Арена включает 12 раздевалок, четыре сушильные комнаты, универсальный игровой зал, тренажёрный зал, бросковую зону, столовую и кафетерий, VIP-ложу, SPA с термальными источниками для восстановительной бальнеологии и другие вспомогательные помещения.

Локация объекта – в составе формирующегося образовательного, молодёжного, спортивного кластера (футбольный стадион «Ахмат Арена», волейбольный зал для проведения международных встреч, зал борьбы им. Б. Сайтиева, зал бокса им. Бетербиева, два бассейна, крытый футбольный манеж, кампус ЧГУ им. А.А. Кадырова, филиал МГУ им. М. Ломоносова и др.)

На открытие планируется пригласить известных спортсменов, выдающихся хоккеистов, руководство региона и соседних республик, руководство Минспорта России, ФХР, ПАО «Газпром» (спонсор проекта). В программе открытия запланированы товарищеские игры среди любительских команд, концертно-развлекательная программа, мастер-классы, круглый стол.

В ходе открытия также планируется представить состав молодёжной команды, которая будет базироваться на ледовой арене «Ахмат» и заявлена на сезон-2026/2027.

Для грозненской молодёжной команды будут представлены комфортные условия — проживание, образование (все уровни – колледж, среднее профессиональное, высшее, магистратура), питание, стипендия. Тренировочный процесс, отдых, восстановление и отдых, выездные игры — будут синхронизированы с образовательным процессом по аналогии с училищами олимпийского резерва.

Федерация хоккея Чеченской Республики готова рассмотреть взаимовыгодные варианты сотрудничества от потенциальных партнёров и спонсоров», — сказано в пресс-релизе федерации.