КХЛ представила музыкальную программу Матча звёзд и Кубка вызова МХЛ

КХЛ представила музыкальную программу Матча звёзд и Кубка вызова МХЛ
Континентальная хоккейная лига представила музыкальную программу звёздного уикенда в Екатеринбурге, который состоится 7-8 февраля.

Программу недели звёзд хоккея 6 февраля откроет Кубок вызова МХЛ, на мероприятии выступит «Интонация» – поп-дуэт в составе Александра Новикова и Дениса Гладкого, известного саундтреками к хоккейному сериалу «Молодёжка». За более чем 10 лет творческой карьеры группа стала лауреатом премии «Золотой граммофон», номинантом премии телеканала RU TV и выпустила четыре студийных альбома, последний из которых был презентован в 2025 году.

В первый день Матча звёзд КХЛ на сцену выйдет Miravi – эстрадная певица, автор и исполнитель собственных песен в жанрах поп и фолк-поп. Во второй день звёздного уикенда зрители увидят выступление певицы Bearwolf, автора хитов «Один в поле воин», «Валькирия», «Годзилла» и других.

