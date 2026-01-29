Скидки
«Подвижки в преодолении кризиса есть». Андриевский — об окончании серии поражений «Амура»

«Подвижки в преодолении кризиса есть». Андриевский — об окончании серии поражений «Амура»
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о победной встрече с «Автомобилистом» (5:2). Хабаровский клуб прервал серию поражений из девяти поражений.

«Хотел бы похвалить ребят, была хорошая командная работа, все были заточены на победу, всех поздравляю, идём дальше. Подвижки в преодолении кризиса есть, забитые голы добавляют уверенности ребятам, дальше будет легче. Почему Кобозев вышел на буллит? Прошлую буллитную серию мы выиграли, решили на фарт не менять», — приводит слова Андриевского сайт КХЛ.

В следующем матче хабаровский клуб встретится с «Барысом». «Автомобилист» в следующем матче сыграет с «Адмиралом».

