«Детройт» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:30 мск

В ночь на 30 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Детройте (США) состоится встреча между «Детройт Ред Уингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Литтл Сизарс-арена» начнётся в 3:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третья игра между командами из трёх запланированных в текущей регулярке. Ранее «красные крылья» одержали две победы.

«Детройт» провёл 54 встречи, в которых набрал 59 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 57 очками после 54 матчей находится на 14-й строчке Востока.