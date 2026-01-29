Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Детройт Ред Уингз — Вашингтон Кэпиталз: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнется в 3:30

«Детройт» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:30 мск
Комментарии

В ночь на 30 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Детройте (США) состоится встреча между «Детройт Ред Уингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Литтл Сизарс-арена» начнётся в 3:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет третья игра между командами из трёх запланированных в текущей регулярке. Ранее «красные крылья» одержали две победы.

«Детройт» провёл 54 встречи, в которых набрал 59 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 57 очками после 54 матчей находится на 14-й строчке Востока.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
996! Овечкин забил после идеальной передачи, но «Вашингтон» терпит катастрофу
Видео
996! Овечкин забил после идеальной передачи, но «Вашингтон» терпит катастрофу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android