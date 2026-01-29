По взаимному соглашению сторон «Амур» расторг контракт с 21-летним игроком обороны Сергеем Рыжиковым. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Защитник дебютировал за «Амур» в сезоне-2023/2024, а в следующем чемпионате принял участие в 50 встречах, заблокировал 26 бросков, совершил 21 силовой приём и забросил свою первую шайбу в КХЛ. Большую часть нынешнего сезона он провёл в фарм-клубе — красноярском «Соколе», где в восьми играх результативных очков не набрал.

«Амур» с 41 очком после 50 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче хабаровский клуб встретится с «Барысом».