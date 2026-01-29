Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» расторг контракт с 21-летним игроком обороны

«Амур» расторг контракт с 21-летним игроком обороны
Комментарии

По взаимному соглашению сторон «Амур» расторг контракт с 21-летним игроком обороны Сергеем Рыжиковым. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Защитник дебютировал за «Амур» в сезоне-2023/2024, а в следующем чемпионате принял участие в 50 встречах, заблокировал 26 бросков, совершил 21 силовой приём и забросил свою первую шайбу в КХЛ. Большую часть нынешнего сезона он провёл в фарм-клубе — красноярском «Соколе», где в восьми играх результативных очков не набрал.

«Амур» с 41 очком после 50 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче хабаровский клуб встретится с «Барысом».

Материалы по теме
«Подвижки в преодолении кризиса есть». Андриевский — об окончании серии поражений «Амура»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android