«Эмоционально ты подавлен в такой ситуации». Бландизи — о серии поражений СКА

Нападающий СКА Джозеф Бландизи высказался об атмосфере в армейском клубе после пяти поражений подряд.

«Согласен со словами тренера после поражения от «Локомотива», что нам не хватает уверенности у ворот соперника. Шайбы — это большая часть победы, когда у всей команды плохая форма, конечно, сложно заработать очки. Но это то, над чем мы можем работать каждый день. Когда у одного пойдёт, это перейдёт на других, даже если это не ты.

Когда проигрываешь столько матчей, настроение влияет на всё, включая создание моментов. Мы хотим выигрывать, но эмоционально ты подавлен в такой ситуации, а у нас всех одна задача здесь — побеждать. Сейчас команда расстроена из-за такой серии поражений, но мы должны найти выход», — цитирует Бландизи Metaratings.