Форвард минского «Динамо» Шипачёв примет участие в Матче звёзд КХЛ

Форвард минского «Динамо» Шипачёв примет участие в Матче звёзд КХЛ
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв примет участие в Матче звёзд КХЛ — 2026. Он сыграет за команду KHL RUS Stars. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. В текущем сезоне КХЛ на счету 38-летнего Шипачёва 26 очков в 47 встречах — 10 голов и 16 результативных передач.

Неделя звёзд хоккея в Екатеринбурге стартует 6 февраля матчем за Кубок Вызова. 7 февраля состоится первая часть мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля — вторая часть конкурсов на мастерство и решающие игры турнира.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига на своём сайте представила музыкальную программу звёздного уикенда в Екатеринбурге.

Комментарии
