Даниил Орлов: с каждым годом «Спартак» матереет, мы превращаемся в клуб-контендер

Комментарии

Защитник «Спартака» Даниил Орлов высказался о развитии красно-белых с течением времени.

— У «Спартака» виден прогресс в итоговых результатах сезонов в последние годы, как раз вы играете в команде это время. Видите это поступательное движение?
— Конечно. Когда я был мальчишкой, «Спартак» ещё играл в Сокольниках, и тогда существование клуба просто оставляло желать лучшего. По моим ощущениям, команда тогда и близко к плей-офф не подбиралась.

Сейчас вообще не сравнить с теми временами. Спасибо и руководству клуба, и тренерскому штабу, и команде – мы создали определённый бренд. С каждым сезоном становится банально тяжелее играть, потому что каждый соперник на нас настраивается. Это тот «Спартак», который и должен быть. С каждым годом мы всё больше матереем, молодёжь развивается, и я вижу, что мы превращаемся, как в НХЛ говорят, в клуб-контендер. То есть реально претендуем на самые высокие цели. И мы работаем для этого каждый день на протяжении нескольких лет, — цитирует Орлова сайт КХЛ.

Алексей Жамнов пропустит несколько матчей «Спартака» по медицинским причинам
