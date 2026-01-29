Скидки
Квартальнов — о поражении от «Сибири»: соперник нас не обыграл, но переработал

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевое поражение от «Сибири» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Яковлев (Ахияров, Климович) – 07:59 (5x5)     2:0 Гордеев (Широков, Приски) – 25:47 (5x5)     3:0 Кошелев (Неколенко, Лещенко) – 36:02 (5x5)     4:0 Андреофф (Косолапов, Бек) – 43:29 (5x4)     4:1 Диц (Шипачёв, Липский) – 54:24 (5x4)    

«Наверное, скажу так – нас переработала «Сибирь». Не обыграла, но переработала. В борьбе мы были чуть послабее, шайбу мало блокировали. Черновой работы нам не хватило. Хоккей – игра один в один. В этих моментах ключи были у «Сибири», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Для новосибирского клуба данная победа стала четвёртой подряд и первой над «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Сибирь» сыграет дома с «Трактором» 31 января. «Динамо» в этот же день встретится в Магнитогорске с «Металлургом».

