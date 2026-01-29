Квартальнов — о поражении от «Сибири»: соперник нас не обыграл, но переработал

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевое поражение от «Сибири» (1:4).

«Наверное, скажу так – нас переработала «Сибирь». Не обыграла, но переработала. В борьбе мы были чуть послабее, шайбу мало блокировали. Черновой работы нам не хватило. Хоккей – игра один в один. В этих моментах ключи были у «Сибири», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Для новосибирского клуба данная победа стала четвёртой подряд и первой над «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Сибирь» сыграет дома с «Трактором» 31 января. «Динамо» в этот же день встретится в Магнитогорске с «Металлургом».