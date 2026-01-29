Скидки
Квартальнов рассказал, когда Спунер присоединится к минскому «Динамо»

Квартальнов рассказал, когда Спунер присоединится к минскому «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос, когда нападающий Райан Спунер присоединится к белорусскому клубу.

— Ваш гендиректор сказал, что вы знаете, как использовать Спунера. Есть понимание, когда он присоединится к вам?
— Мы сейчас в поездке, домой приедем, всех увидим, там ребята на травмах. Поговорим, узнаем, в каком он состоянии. Понятно, что надо использовать всех, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне Спунер выступал за «Шанхайских Драконов», а в начале января подписал контракт со швейцарским хоккейным клубом «Лозанна», за который сыграл шесть встреч. За китайский клуб Спунер провёл 31 игру, в которой отметился пятью заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.

Новости. Хоккей
