«Мы на базаре находимся?» Квартальнов о том, просил ли он подписать племянника в «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос, просил ли он подписать племянника Данилу Квартальнова в белорусский клуб.

— Кажется, что ваши игроки реагируют на вашу публичную перепалку с руководством. Это действует на команду?

— А ребята здесь при чём, я понять не могу?

— Нервозность чувствуют.

— Ребят, никакой перепалки не было, вы чего? Ничего не было. У ребят всё нормально. Они профессионалы, должны играть. Была проблема в черновой работе, которую мы плохо сделали.

— Вы просили подписать Данилу Квартальнова?

— Мы что, на базаре находимся?

— Вы просили подписать племянника и ещё никак это не комментировали.

— Вопросы по игре, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.