«Мы на базаре находимся?» Квартальнов о том, просил ли он подписать племянника в «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос, просил ли он подписать племянника Данилу Квартальнова в белорусский клуб.
— Кажется, что ваши игроки реагируют на вашу публичную перепалку с руководством. Это действует на команду?
— А ребята здесь при чём, я понять не могу?
— Нервозность чувствуют.
— Ребят, никакой перепалки не было, вы чего? Ничего не было. У ребят всё нормально. Они профессионалы, должны играть. Была проблема в черновой работе, которую мы плохо сделали.
— Вы просили подписать Данилу Квартальнова?
— Мы что, на базаре находимся?
— Вы просили подписать племянника и ещё никак это не комментировали.
— Вопросы по игре, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.