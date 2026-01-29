Квартальнов прокомментировал слухи, что он возглавит «Локомотив» в следующем сезоне

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Сибири» (1:4) отреагировал на слухи, что в следующем сезоне он возглавит ярославский «Локомотив».

— Появились слухи, что вы возглавите «Локомотив» в следующем сезоне, прокомментируйте, пожалуйста.

— Это не так, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Для новосибирского клуба данная победа стала четвёртой подряд и первой над «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Сибирь» сыграет дома с «Трактором» 31 января. «Динамо» в этот же день встретится в Магнитогорске с «Металлургом».