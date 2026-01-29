Скидки
«Авангард» – «Трактор», результат матча 29 января 2026 года, счёт 1:0, КХЛ 2025/2026

«Авангард» дома оказался сильнее «Трактора», одержав шестую победу подряд
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Маклауд (Шарипзянов, Потуральски) – 54:35 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 15-й минуте третьего периода Майкл Маклауд с передач Дамира Шарипзянова и Эндрю Потуральски забросил единственную шайбу во встрече.

Для омского клуба данная победа стала шестой подряд и четвёртой над «Трактором» в текущем сезоне.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Авангард» сыграет в гостях с московским «Динамо» 1 февраля. «Трактор» 31 января встретятся в Новосибирске с местной «Сибирью».

