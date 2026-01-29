Люзенков прокомментировал победу над минским «Динамо»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (4:1).

«Приятно победить такую классную и организованную команду. Ребята здорово сыграли, в нужный момент выстояли. Они сами себя уже настраивают на это. Во втором периоде было очень много потерь. Хотелось сыграть «на ноль», чтобы Мишка Бердин «сухарь» заработал, но не получилось», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Для новосибирского клуба данная победа стала четвёртой подряд и первой над «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Сибирь» сыграет дома с «Трактором» 31 января. «Динамо» в этот же день встретится в Магнитогорске с «Металлургом».