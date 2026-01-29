Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Люзенков прокомментировал победу над минским «Динамо»

Люзенков прокомментировал победу над минским «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Яковлев (Ахияров, Климович) – 07:59 (5x5)     2:0 Гордеев (Широков, Приски) – 25:47 (5x5)     3:0 Кошелев (Неколенко, Лещенко) – 36:02 (5x5)     4:0 Андреофф (Косолапов, Бек) – 43:29 (5x4)     4:1 Диц (Шипачёв, Липский) – 54:24 (5x4)    

«Приятно победить такую классную и организованную команду. Ребята здорово сыграли, в нужный момент выстояли. Они сами себя уже настраивают на это. Во втором периоде было очень много потерь. Хотелось сыграть «на ноль», чтобы Мишка Бердин «сухарь» заработал, но не получилось», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Для новосибирского клуба данная победа стала четвёртой подряд и первой над «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Сибирь» сыграет дома с «Трактором» 31 января. «Динамо» в этот же день встретится в Магнитогорске с «Металлургом».

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, уверенно одолев дома минское «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android