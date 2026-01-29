Скидки
«In love we trust». «Шанхайские Драконы» сделали плакаты с изображением тренера Лава

«Шанхайские Драконы» перед игрой регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» сделали плакаты с изображением главного тренера китайского клуба Митча Лава.

Надпись с отсылкой на написание фамилии главного тренера на плакатах гласит: «In love we trust» (мы верим в любовь. — Прим. «Чемпионата»).

Отметим, встреча в Санкт-Петербурге состоится сегодня, 29 января и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» сыграли 49 матчей, в которых набрали 45 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее пресс-служба «Шанхайских Драконов» высказалась о Дне полного освобождения Ленинграда от блокады, который отмечается 27 января.

