Главная Хоккей Новости

Владимир Крикунов: Панарин спокойно будет лидером в другом клубе НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о вероятном уходе нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Обмен посреди сезона – обычное дело для НХЛ, там так принято. Раз Панарин и клуб не сошлись в деньгах, значит, получит их в другом месте. Хотя «Рейнджерс» довольно богатая команда, одна из самых богатых.

Панарин спокойно будет лидером в другом клубе НХЛ. Ему 34 года, в самом расцвете сил сейчас, в НХЛ хоккеисты играют долго. Всё будет хорошо у него», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Контракт с командой из Нью-Йорка у Артемия заканчивается летом 2026 года. Форвард перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету Панарина 57 (19+38) очков в 52 матчах. Недавно стало известно, что «синерубашечники» не будут продлевать контракт с россиянином.

