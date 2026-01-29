«Нэшвилл» отправил нападающего Свечкова в АХЛ

«Нэшвилл Предаторз» отправил российского нападающего Фёдора Свечкова в АХЛ в клуб «Милуоки», сообщает пресс-служба команды.

22-летний нападающий в нынешнем сезоне провёл за «Предаторз» 49 игр, набрав 9 (2+7) очков. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Свечков набрал 26 (10+16) очков в 101 игре. За «Милуоки» в АХЛ он набрал 51 (21+30) очко в 70 матчах.

«Хищники» с 53 очками после 52 сыгранных встреч занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» в гостях 30 января.

Ранее форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос вышел на восьмое место в истории НХЛ по голам в большинстве.