Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нэшвилл» отправил нападающего Свечкова в АХЛ

«Нэшвилл» отправил нападающего Свечкова в АХЛ
Комментарии

«Нэшвилл Предаторз» отправил российского нападающего Фёдора Свечкова в АХЛ в клуб «Милуоки», сообщает пресс-служба команды.

22-летний нападающий в нынешнем сезоне провёл за «Предаторз» 49 игр, набрав 9 (2+7) очков. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Свечков набрал 26 (10+16) очков в 101 игре. За «Милуоки» в АХЛ он набрал 51 (21+30) очко в 70 матчах.

«Хищники» с 53 очками после 52 сыгранных встреч занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» в гостях 30 января.

Ранее форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос вышел на восьмое место в истории НХЛ по голам в большинстве.

Материалы по теме
Стэмкос вышел на восьмое место в истории НХЛ по голам в большинстве, сравнявшись с Лемье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android