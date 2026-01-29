Скидки
Хоккей

Александр Бурмистров: было два предложения из НХЛ, но решили остаться дома

Александр Бурмистров: было два предложения из НХЛ, но решили остаться дома
Нападающий «Шанхайских Драконов» Александр Бурмистров заявил, что у него были предложения из НХЛ.

– Три года назад, на фоне долгого нахождения без контракта, агент вдруг озвучил ваше желание вернуться в НХЛ – на третий круг. И это в 31 год… Мне то заявление показалось агентскими играми по привлечению внимания к клиенту.
– Напрасно. Предложение из Америки действительно было. Даже два. «Чикаго» звал – под перестройку своего состава, и ещё кто-то… Уже не вспомню. Размышляли, правда, об этих предложениях мы недолго. Решили остаться дома.

– Денег мало давали?
– О них речи даже не зашло. Просто в ходе семейного разговора поняли, что не хотим уезжать в другую страну.

– Женатому человеку сложнее сорваться с насиженного места, чем когда тебе 17-20 лет?
– У меня такая жена – куда угодно за мной поедет. В моём случае это точно роли не играло. Просто у нас на тот момент устаканилась жизнь в России. Бросать всё и срываться за океан не хотелось. Хотя Кубок Стэнли всегда был мечтой. И в мечтах навсегда останется, — цитирует Бурмистрова «Спорт день за днём».

Фото
«In love we trust». «Шанхайские Драконы» сделали плакаты с изображением тренера Лава
Комментарии
