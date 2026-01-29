Кравчук: работать в таких клубах, как СКА или ЦСКА, — особая честь и особое давление

Двукратный олимпийский чемпион в роли защитника и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался о неудачной серии СКА, который проиграл пять матчей подряд.

— Много разговоров о серии поражений СКА, что думаете о ней – и вашем партнёре по великим ЦСКА и сборной СССР, главном тренере армейцев Игоре Ларионове?

— Не понаслышке знаю, что работать в таких клубах, как СКА или ЦСКА, — особая честь и особое давление. Весь сезон в тренерской группе СКА идут ротации, значит, возникают какие-то вопросы по комплектованию и квалификации. Не хотел бы вмешиваться и спекулировать. Просто пожелаю Ларионову удачи, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.