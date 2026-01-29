«Через такие матчи будем сильнее». Корешков прокомментировал поражение «Трактора» в Омске

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:1) в Омске.

«Сегодня и самоотдача, и содержание игры были с нашей стороны на самом высоком уровне. Для победы не хватило заброшенной шайбы. Думаю, через такие матчи мы будем сильнее. Да, в обороне сыграли намного лучше – это факт. С каждым матчем действуем всё лучше и лучше. При этом у нас были очень хорошие голевые моменты, нужно их реализовывать», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче Континентальной хоккейной «Авангард» сыграет в гостях с московским «Динамо» 1 февраля. «Трактор» 31 января встретится в Новосибирске с местной «Сибирью».