Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Корешков — об игре с «Авангардом»: Джош Ливо должен был решать исход матча

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков после поражения от «Авангарда» (0:1) в Омске высказался об игре форварда челябинского клуба Джоша Ливо.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Маклауд (Шарипзянов, Потуральски) – 54:35 (5x5)    

«Ждали ли особенно от Джоша Ливо голов? Да от Ливо и ждали, он должен был сегодня решать исход матча. Но не решил», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, для омского клуба данная победа стала шестой подряд и четвёртой над «Трактором» в текущем сезоне КХЛ.

В следующем матче Континентальной хоккейной «Авангард» сыграет в гостях с московским «Динамо» 1 февраля. «Трактор» 31 января встретится в Новосибирске с местной «Сибирью».

Новости. Хоккей
