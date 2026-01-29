Корешков — об игре с «Авангардом»: Джош Ливо должен был решать исход матча

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков после поражения от «Авангарда» (0:1) в Омске высказался об игре форварда челябинского клуба Джоша Ливо.

«Ждали ли особенно от Джоша Ливо голов? Да от Ливо и ждали, он должен был сегодня решать исход матча. Но не решил», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, для омского клуба данная победа стала шестой подряд и четвёртой над «Трактором» в текущем сезоне КХЛ.

В следующем матче Континентальной хоккейной «Авангард» сыграет в гостях с московским «Динамо» 1 февраля. «Трактор» 31 января встретится в Новосибирске с местной «Сибирью».