Корешков — об игре с «Авангардом»: Джош Ливо должен был решать исход матча
Поделиться
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков после поражения от «Авангарда» (0:1) в Омске высказался об игре форварда челябинского клуба Джоша Ливо.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Маклауд (Шарипзянов, Потуральски) – 54:35 (5x5)
«Ждали ли особенно от Джоша Ливо голов? Да от Ливо и ждали, он должен был сегодня решать исход матча. Но не решил», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, для омского клуба данная победа стала шестой подряд и четвёртой над «Трактором» в текущем сезоне КХЛ.
В следующем матче Континентальной хоккейной «Авангард» сыграет в гостях с московским «Динамо» 1 февраля. «Трактор» 31 января встретится в Новосибирске с местной «Сибирью».
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2026
-
20:55
-
20:51
-
20:42
-
20:40
-
20:37
-
20:34
-
20:23
-
20:06
-
19:44
-
19:26
-
19:05
-
18:49
-
18:43
-
18:40
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:15
-
17:56
-
17:45
-
17:28
-
17:10
-
16:55
-
16:37
-
16:20
-
16:16
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:50
-
14:33
-
14:05
-
13:45
-
13:21
-
13:00