Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Возле борта внимательнее нужно быть». Корешков — о хите Никонова, спровоцировавшего драку

«Возле борта внимательнее нужно быть». Корешков — о хите Никонова, спровоцировавшего драку
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков после поражения от «Авангарда» (0:1) в Омске прокомментировал хит форварда челябинского клуба Андрея Никонова, после чего в игре началась драка.

«Удаление Никонова после столкновения с Прохоркиным? С моей стороны показалось, что Николай стоял просто на месте, а Никонов ехал, никакого злого умысла даже близко не было. Когда хоккеист стоит, а сзади просто проезжаешь — и лёгкий толчок… Показалось, будто просто неправильный силовой приём. Но возле борта нужно внимательнее быть», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
Корешков — об игре с «Авангардом»: Джош Ливо должен был решать исход матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android