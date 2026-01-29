«Возле борта внимательнее нужно быть». Корешков — о хите Никонова, спровоцировавшего драку

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков после поражения от «Авангарда» (0:1) в Омске прокомментировал хит форварда челябинского клуба Андрея Никонова, после чего в игре началась драка.

«Удаление Никонова после столкновения с Прохоркиным? С моей стороны показалось, что Николай стоял просто на месте, а Никонов ехал, никакого злого умысла даже близко не было. Когда хоккеист стоит, а сзади просто проезжаешь — и лёгкий толчок… Показалось, будто просто неправильный силовой приём. Но возле борта нужно внимательнее быть», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

