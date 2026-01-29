Скидки
«Это был не наш день, но мы сохраняли терпение». Ги Буше — о победе над «Трактором»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о минимальной победе над «Трактором» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Маклауд (Шарипзянов, Потуральски) – 54:35 (5x5)    

«Сегодня я сразу увидел, что не хватает свежести в ногах, ребята просто не бегут. В первом периоде я это наблюдал. Такие бывают дни, что твои самые трудолюбивые игроки в первые 5-10 минут ну просто не бегут. В таких ситуациях необходимо действовать немного иначе, и я рад, что увидел сегодня. Если бы этот матч состоялся пару месяцев назад, «Авангард» бы проиграл, потому что мы бы начали суетиться, начали бы пытаться забросить шайбу любой ценой и просто бы саботировали игру. То, что мы довели сегодня такой матч до победы, показывает, что набираем ту самую зрелость, которую и хотим видеть от нашей команды. Да, сегодня просто был не наш день. Даже взять большинство: обычно мы шикарно действуем с численным преимуществом, а сегодня не хватало остроты. Но когда такие моменты происходят, когда чувствуешь, что идёт, нужно действовать более зрело и грамотно. Мы как раз и сохраняли сегодня терпение, хотя действовали агрессивно, не допускали потерь и обрезов. То, что мы нашли путь к победе, несмотря на все обстоятельства, очень вдохновляет», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» дома оказался сильнее «Трактора», одержав шестую победу подряд
