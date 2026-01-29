Скидки
«До прошлого плей-офф не знал об этом правиле». Ги Буше — о буллите в исполнении Окулова

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал нереализованный буллит в исполнении Константина Окулова в игре с «Трактором» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Маклауд (Шарипзянов, Потуральски) – 54:35 (5x5)    

— Маклауд, заработав буллит, остался на льду. Он не знал, что в КХЛ буллит может выполнять любой игрок, а не только заработавший его?
— Если честно, я до прошлого плей-офф не знал об этом правиле. И, наверное, не узнал бы, если бы эта ситуация не коснулась нас. Мне буквально в последнюю секунду сообщили, что штрафной бросок может выполнять любой хоккеист команды. Маклауд тоже не знал, но даже если бы он знал, всё равно, думаю, он остался бы на льду, чтобы показать, что тоже готов его исполнить. Но нам необходимо было использовать эксперта в этом деле, поэтому мы выбирали между Окуловым, Прохоркиным и Потуральски, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

