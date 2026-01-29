Скидки
Ги Буше объяснил, почему в матче с «Трактором» за «Авангард» не дебютировали новички

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, почему в матче с «Трактором» не сыграли новички омского клуба Кирилл Пилипенко и Кирилл Долженков.

— Почему решили не бросать новичков «Авангарда» Пилипенко и Долженкова сразу в бой?
— Ответ будет простым. Вы ждёте, чтобы игроки, проведшие всего одну тренировку с командой, выходили на матч и полностью знали, что нужно делать. Нет, так не бывает. Другим ребятам требовались месяцы на освоение системы, и мы не хотим оказывать такое давление на новичков. Им необходимо время, чтобы всё впитать и адаптироваться. Потому что если твой игрок находится не в нужном месте в ненужное время, это может привести к поражению в матче. Мы не хотим ставить ребят в заведомо проигрышное положение. Им нужно потренироваться с командой, чтобы получить шанс проявить себя в матче. В командном спорте очень много нюансов, на которые нужно обратить внимание. Кроме того, у нас два новичка, а место вакантное только одно. Значит, кого-то из игроков нужно оставить вне заявки, и это серьёзная дилемма, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

