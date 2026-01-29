«Мне без разницы, какие правила». Ги Буше высказался о драке защитника «Авангарда» Чеккони
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победного матча с «Трактором» (1:0) высказался о возможной дисквалификации защитника омского клуба Джозефа Чеккони за драки.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Маклауд (Шарипзянов, Потуральски) – 54:35 (5x5)
— Следующая драка Джозефа Чеккони приведёт к его дисквалификации. Будете ли вы его ограничивать?
— Мне без разницы, какие правила. Если нужно постоять за партнёров, за команду, ты идёшь и защищаешь, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче Континентальной хоккейной «Авангард» сыграет в гостях с московским «Динамо» 1 февраля. «Трактор» 31 января встретится в Новосибирске с местной «Сибирью».
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2026
-
22:17
-
22:00
-
21:46
-
21:29
-
21:10
-
21:08
-
21:01
-
20:59
-
20:55
-
20:51
-
20:42
-
20:40
-
20:37
-
20:34
-
20:23
-
20:06
-
19:44
-
19:26
-
19:05
-
18:49
-
18:43
-
18:40
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:15
-
17:56
-
17:45
-
17:28
-
17:10
-
16:55
-
16:37
-
16:20
-
16:16
-
15:55