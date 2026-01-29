Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мне без разницы, какие правила». Ги Буше высказался о драке защитника «Авангарда» Чеккони

«Мне без разницы, какие правила». Ги Буше высказался о драке защитника «Авангарда» Чеккони
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победного матча с «Трактором» (1:0) высказался о возможной дисквалификации защитника омского клуба Джозефа Чеккони за драки.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Маклауд (Шарипзянов, Потуральски) – 54:35 (5x5)    

— Следующая драка Джозефа Чеккони приведёт к его дисквалификации. Будете ли вы его ограничивать?
— Мне без разницы, какие правила. Если нужно постоять за партнёров, за команду, ты идёшь и защищаешь, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче Континентальной хоккейной «Авангард» сыграет в гостях с московским «Динамо» 1 февраля. «Трактор» 31 января встретится в Новосибирске с местной «Сибирью».

Материалы по теме
Ги Буше объяснил, почему в матче с «Трактором» за «Авангард» не дебютировали новички
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android