«Мне без разницы, какие правила». Ги Буше высказался о драке защитника «Авангарда» Чеккони

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победного матча с «Трактором» (1:0) высказался о возможной дисквалификации защитника омского клуба Джозефа Чеккони за драки.

— Следующая драка Джозефа Чеккони приведёт к его дисквалификации. Будете ли вы его ограничивать?

— Мне без разницы, какие правила. Если нужно постоять за партнёров, за команду, ты идёшь и защищаешь, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче Континентальной хоккейной «Авангард» сыграет в гостях с московским «Динамо» 1 февраля. «Трактор» 31 января встретится в Новосибирске с местной «Сибирью».