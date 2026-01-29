«Если человек совершает «убийство», то должен понести наказание». Буше — о хите Никонова

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победного матча с «Трактором» (1:0) высказался о силовом приёме форварда челябинского клуба Андрея Никонова, после чего в игре началась драка.

«Я играл 20 лет, 30 лет тренирую, видал похуже эпизоды, чем силовой приём Никонова на Прохоркине. Понятно, что что-то умышленно, а что-то нет, но если человек совершает убийство, хотел он или нет, то он должен понести наказание. Очень легко потом говорить, что не было умысла. При этом нужно помнить, что у нас контактный вид спорта, если ты боишься таких эпизодов, не стоит идти в хоккей. В этой игре точно можно ждать таких эпизодов и быть готовыми к последствиям», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.