Потуральски — о победе над «Трактором»: в начале сезона этот матч «Авангард» бы проиграл

Потуральски — о победе над «Трактором»: в начале сезона этот матч «Авангард» бы проиграл
Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски оценил победный домашний матч с «Трактором» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Маклауд (Шарипзянов, Потуральски) – 54:35 (5x5)    

«Сложный получился матч. Противнику нужно отдать должное, они вышли заряженными. Мы, наверное, не сразу вкатились, но хорошо, что набирали по ходу встречи, по ходу вырвали победу. Гол Маклауда? Мы постарались не усложнять — бросок Шарипзянова, закрытый обзор вратарю, и Маклауд подправил. Действовали попроще, чтобы в таких сложных матчах находить путь к голу», — передаёт слова Потуральски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче Континентальной хоккейной «Авангард» сыграет в гостях с московским «Динамо» 1 февраля. «Трактор» 31 января встретится в Новосибирске с местной «Сибирью».

