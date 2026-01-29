Скидки
Хоккей Новости

«Запомнится надолго». Легионер «Авангарда» — о предстоящем участии в Матче звёзд КХЛ

«Запомнится надолго». Легионер «Авангарда» — о предстоящем участии в Матче звёзд КХЛ
Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился ожиданиями от участия в Матче звёзд КХЛ. Мероприятие состоится в Екатеринбурге 7-8 февраля.

— Вас ждёт поездка на Матч звёзд КХЛ. Какие эмоции?
— Откровенно говоря, ещё не думал о деталях. Но я точно планирую получить удовольствие, насладиться, потому что в Екатеринбурге будут некоторые мои родственники. Определённо, это будет классный опыт, который запомнится надолго, — передаёт слова Потуральски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

32-летний Эндрю Потуральски в текущем сезоне провёл 49 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 27 результативных передач.

Все новости

