Главный тренер «Нью-Джерси» высказался о приходе в клуб Максима Цыплакова

Главный тренер «Нью-Джерси» высказался о приходе в клуб Максима Цыплакова
Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф прокомментировал приход в команду российского форварда Максима Цыплакова в результате обмена с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Он крупный парень, сразу же выделяется как наш самый крупный нападающий по габаритам. У него есть свои навыки. Если посмотреть на его результаты в прошлом сезоне, они были очень хорошими. Мы попытаемся это использовать», — цитирует Кифа журналистка Аманда Стейн на своей странице в социальной сети Х.

В этом сезоне Национальной хоккейной лиги Цыплаков принял участие в 27 матчах, где отметился единственным голом и одной результативной передачей.

