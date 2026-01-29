ХК «Сочи» прервал серию поражений, одержав победу над «Шанхайскими Драконами»
В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сушко (Хафизов, Попов) – 06:03 (5x5) 0:2 Дедунов (Хафизов, Волков) – 21:53 (5x5) 1:2 Меркли (Калинюк, Саттер) – 36:02 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На седьмой минуте первого периода Илья Сушко открыл счёт во встрече. В начале второго периода Павел Дедунов удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте периода Ник Меркли забросил шайбу в составе «Шанхайских Драконов».
После сегодняшней победы ХК «Сочи» прервал серию поражений из четырёх матчей.
В следующей игре Континентальной хоккейной команды сыграют вновь. Встреча в Санкт-Петербурге состоится завтра, 30 января.
