ХК «Сочи» прервал серию поражений, одержав победу над «Шанхайскими Драконами»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте первого периода Илья Сушко открыл счёт во встрече. В начале второго периода Павел Дедунов удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте периода Ник Меркли забросил шайбу в составе «Шанхайских Драконов».

После сегодняшней победы ХК «Сочи» прервал серию поражений из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной команды сыграют вновь. Встреча в Санкт-Петербурге состоится завтра, 30 января.