Главная Хоккей Новости

«Шанхайские Драконы» – «Сочи», результат матча 29 января 2026 года, счёт 1:2, КХЛ 2025/2026

ХК «Сочи» прервал серию поражений, одержав победу над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сушко (Хафизов, Попов) – 06:03 (5x5)     0:2 Дедунов (Хафизов, Волков) – 21:53 (5x5)     1:2 Меркли (Калинюк, Саттер) – 36:02 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте первого периода Илья Сушко открыл счёт во встрече. В начале второго периода Павел Дедунов удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте периода Ник Меркли забросил шайбу в составе «Шанхайских Драконов».

После сегодняшней победы ХК «Сочи» прервал серию поражений из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной команды сыграют вновь. Встреча в Санкт-Петербурге состоится завтра, 30 января.

Комментарии
