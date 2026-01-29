Нападающий Андрей Локтионов высказлся о своём дебюте за «Сибирь»

Нападающий «Сибири» Андрей Локтионов рассказал о своём дебюте за новосибирский клуб в игре с минским «Динамо» (4:1). Форвард перешёл в команду в результате обмена со СКА.
«Ничего сложного не было, мы с Серегой Широковым играли пару лет вместе. Было легко сегодня с ним! Вчера прилетел в 6 утра, провёл одну тренировку, дай бог наберу форму. Былые времена с Широковым не вспоминали, много времени прошло с тех лет. Опыт нам помогает играть вместе. Сергей говорил, что нам скорость помогала сегодня: мне — 35, ему — 39! В итоге наша тройка гол организовала, который стал победным.
В Новосибирске всегда было тяжело играть, когда приезжал с другими командами. Болельщики любят команду. Ребята здесь хорошо играют, шайбой дорожат, не отбрасываются, действуют в короткий пас. Я 10 дней пропустил, соскучился по хоккею», — цитирует Локтионова сайт КХЛ.
