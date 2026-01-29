Представитель Овечкина рассказал, как форвард проведёт паузу на Олимпийские игры — 2026

Представитель российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков рассказал, как форвард проведёт паузу на Олимпийские игры — 2026.

«Сначала у Александра будет отдых, потом тренировки. Где Александр будет находиться? Не раскрываем, извините», — приводит слова Чистякова Odds.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 22 гола и 23 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 919 голов и 749 результативных передач в 1545 матчах.

Ранее Овечкин вплотную приблизился к Дионну в списке лучших бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф.