Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Лав высказался о домашнем поражении от «Сочи»

Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал домашнее поражение от «Сочи» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сушко (Хафизов, Попов) – 06:03 (5x5)     0:2 Дедунов (Хафизов, Волков) – 21:53 (5x5)     1:2 Меркли (Калинюк, Саттер) – 36:02 (5x5)    

— Очень сонный старт с большим количеством удалений, четыре из них — это неправильная и кривая игра клюшкой, после этого всё поменялось, видимо, не смогли сыграть в самом начале так, как договаривались. В этом есть и моя вина, первый период нам не удался. Нас сгубили удаления – они стоили нам игры.

— Почему команда настолько была недисциплинированна?
— Обычно удаления такого типа, как получили сегодня, связаны с неправильной позицией тела, по ходу игры, где нужно было отработать ногами, ребята неправильно играли клюшкой. Я пока здесь меньше недели, моя задача — решить накопившиеся проблемы. Если стоит вопрос о плей-офф, мы должны решать проблемы уже вчера.

— Сегодня перебросали соперника и проиграли. Что будете менять?
— Нам ещё завтра играть с «Сочи», все секреты раскрывать я не могу. Да, много бросков, которые мы не доводим до конца. Мы неправильно нагружали вратаря соперника, у него недостаточно была закрыта видимость. Надо пользоваться отскоками и прочими ошибками.

— Что скажете по Вагнеру? Он добегает до ворот и ничего не забивает.
— Да, такое случается с игроками, где-то им не везёт, а где-то они слишком зажаты под давлением проигрышей. Пусть у Остина будет много шансов забить, он с этим справится. Через 22 минуты у нас был уже нормальный хоккей, но первый период мы потеряли.

— Вам понравились рекламные плакаты с вашим именем?
— Думаю, многие после игры эти плакаты перевернули вниз моим лицом и не смотрели на картинку. Мне всё нравится, уровень НХЛ в плане арены. Мне бы наконец-то оправдать то, что я был напечатан так много раз, — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

