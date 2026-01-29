Генменеджер «Шанхая» подробно рассказал о работе команды в дедлайн КХЛ

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Игорь Варицкий после поражения от «Сочи» (1:2) подробно рассказал о работе команды в дедлайн КХЛ.

— Хотелось бы извиниться перед болельщиками, дома мы не имеем права так играть. Надеюсь, что завтра мы исправимся и будет реванш. Итоги дедлайна очень простые – мы купили Леонтьева и подписали вратаря Шикина. Были активные предложения от других клубов по нашей команде, но мы вместе с Митчем решили, что они нам не очень интересны. Мы решили остаться в таком составе, какой есть сейчас.

— Последние приобретения «Шанхая» – русские игроки. Это всё осознанное приобретение или просто не было никого другого?

— С учётом сложившейся ситуации другого выбора вообще не было. Шикина подписали, Леонтьев – это вклад 2000 года рождения в будущее, мы смотрим вперёд. [Если брать] из тех, кто был на рынке, это хорошие игроки, а иностранных ребят привести не получилось. Многие не согласились. Те, кого нам предлагали на обмен из других клубов КХЛ, нас не устроили – они были хуже наших.

— Вы не жалеете, что расстались с Максом Эллисом?

— Скажу честно – предыдущий тренер не видел его в составе, мы дали ему возможность распорядиться трансфером в Сочи. Ещё Эллис был травмирован и находился в ожидании игры. Мы дали ему возможность играть хоть где-то и не держать на лавке после сотрясения. Да, играет раскрепощённо, ничто на него не давит. Посмотрим, что с ним будет дальше, наблюдаем.

— Шикин год не играл. Откуда такое доверие?

— Я его прекрасно знаю, клуб не хотел остаться с двумя вратарями после травмы Патрика [Рыбар]. Шикин — лучший из тех, кто был. Остальные варианты были по типу ВХЛ, уровень не очень высокий для КХЛ.

— Пауза на Кубок Первого канала помешала команде добрать физической силы?

— Да, я общался с Галланом на эту тему, но он посчитал, что ребятам нужен отдых. Я согласился. Теперь понимаю, что мы физически выглядим плоховато. Будем набирать, что теперь поделать, — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.