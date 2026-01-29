Скидки
Хоккей

«Хорошая возможность для меня». Нападающий Максим Цыплаков — о переходе в «Нью-Джерси»

«Хорошая возможность для меня». Нападающий Максим Цыплаков — о переходе в «Нью-Джерси»
Комментарии

Российский форвард Максим Цыплаков прокомментировал свой переход из «Нью-Йорк Айлендерс» в «Нью-Джерси Дэвилз».

«Мне потребовался час, чтобы добраться сюда. Это хорошая возможность для меня. Начало сезона выдалось для меня непростым. То играю, то нет. Мне нужно помогать ребятам, используя свою физическую силу, свои навыки. Играть жёстко у ворот», — приводит слова Цыплакова журналист Майк Морреале на своей странице в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Цыплаков принял участие в 27 матчах, где отметился единственным голом и одной результативной передачей.

Ранее главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф прокомментировал приход в команду Максима Цыплакова.

Новости. Хоккей
