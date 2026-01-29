Результаты матчей КХЛ на 29 января 2026 года

Сегодня, 29 января, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 29 января 2026 года:

«Амур» – «Автомобилист» — 5:2;

«Сибирь» – «Динамо» Мн — 4:1;

«Авангард» – «Трактор» — 1:0;

«Шанхайские Драконы» – ХК «Сочи» — 1:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 69 очками после 51 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 80 очков после 49 игр. Завтра, 30 января, в КХЛ состоятся четыре игры.